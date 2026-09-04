Паррилья: США лгут о том, что Куба получает нефть бесплатно

МИД Кубы: США лгут о бесплатных поставках нефти для Кубы Паррилья: США лгут о том, что Куба получает нефть бесплатно

Москва4 сен Вести.США постоянно лгут о том, что Куба якобы получает нефть бесплатно, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.

Правительство США постоянно лгало. В частности, государственный секретарь [США Марко Рубио], когда заявлял, что Куба получает топливо бесплатно. Это совершенно не соответствует действительности. Это ложь подчеркнул Паррилья

Куба получала топливо на условиях, принятых в международной торговле. В ряде случаев нефть поступала в обмен на экспорт кубинских медицинских услуг, в других случаях - на условиях, менее выгодных из-за рисков, связанных с "враждебной политикой США", отметил глава МИД Кубы.

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить действие топливной блокады Кубы до сентября 2027 года.

Паррилья заявил, что США упорно пытаются задушить целую нацию, продлевая торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы.