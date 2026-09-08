Москва8 сен Вести.Соединенные Штаты уничтожили плавучую заправочную станцию в Тихом океане после того, как американская разведка якобы подтвердила ее связь с эквадорской наркотеррористической группировкой Los Choneros. Об этом Южное военное командование США (SOUTHCOM) сообщило в соцсети X.

Экипаж судна, как отмечается, американские силы передадут властям Эквадора.

Силы Объединенной оперативной группы "Западное полушарие" успешно перехватили плавучую заправочную станцию, обеспечивавшую незаконный морской трафик наркотиков в восточной части Тихого океана​​​. говорится в сообщении

Ранее американские военные затопили в восточной части Тихого океана плавучий заправочный комплекс, который, предположительно, использовался эквадорскими наркоторговцами. Комплекс состоял из нескольких судов и обеспечивал топливом участников незаконного морского наркотрафика.