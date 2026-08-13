Рыболовецкие суда Эквадора атаковали люди с флагами США NYT: неизвестные в форме с флагами США атаковали рыболовецкие суда Эквадора

Москва13 авг Вести.Неизвестные в форме с нашивками в виде флагов США в марте атаковали несколько рыболовецких судов Эквадора с помощью беспилотников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на проведенный анализ данных.

По данным газеты, нападавшие говорили по-английски, однако не имели других опознавательных знаков, указывающих на принадлежность к официальным военным силам, помимо нашивок с американским флагом. Для атак использовались небольшие дроны со взрывчаткой, которые запускали с лодки.

После нападений некоторых рыбаков задержали ВМС Сальвадора, однако впоследствии отпустили без предъявления обвинений. Один из рыбаков также рассказал, что до атак за судами следил самолет. По данным NYT, за несколько дней до нападений самолет морского патруля с базы в Сальвадоре направился к атакованным лодкам и несколько дней менял курс вместе с ними.

Авторы текста отмечают, что самолет не числился в реестре воздушных судов Пентагона, а с октября был зарегистрирован за частной компанией из Ричмонда. Так, к нападениям могли иметь отношение США, другие военные структуры или частная военная компания.

В марте США заявили, что нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре. Приказ отдал американский министр войны Пит Хегсет.