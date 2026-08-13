Логотип телеканала CNN обнаружили на пакетах с кокаином в Эквадоре

Полиция Эквадора обнаружила "связь" телеканала CNN с крупной партией кокаина Логотип телеканала CNN обнаружили на пакетах с кокаином в Эквадоре

Москва13 авг Вести.Полицейские Эквадора нашли 1,6 тонны кокаина в пакетах с логотипом американского телеканала CNN в кантоне Муисне провинции Эсмеральдас на северо-западе страны. Стоимость конфискованной партии наркотиков на рынке США оценивается примерно в 48 миллионов долларов.

Об этом сообщает эквадорская полиция в соцсети X.

Полиция Эквадора провела операцию в (деревне – прим. ред​​​.) Сан-Грегорио, Муисне, которая позволила конфисковать 1611 пакетов хлоргидрата кокаина примерным весом в 1,6 тонны говорится в публикации

Глава МВД Эквадора Джон Реймберг опубликовал фотографии изъятой партии наркотиков. На снимках видно, что на пакетах с кокаином есть логотип телеканала CNN.

Правоохранительные органы отметили, что операция была проведена после нескольких месяцев расследования. Сотрудники полиции также обнаружили моторную лодку и около 757 литров топлива, предположительно, предназначавшиеся для морской транспортировки запрещенных веществ.

Примерная стоимость конфискованного кокаина составляет 1,8 миллиона долларов на внутреннем рынке и 48 миллионов долларов на рынке США, указали полицейские.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о рекордном сокращении в Западном полушарии числа судов наркоторговцев, которое произошло на фоне американской операции "Южное Копье". По словам военного министра, в районе Галапагосских островов (около 970 км от побережья Эквадора) перевозки наркотиков снизились на 50%.