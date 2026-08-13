Москва13 авгВести.Полицейские Эквадора нашли 1,6 тонны кокаина в пакетах с логотипом американского телеканала CNN в кантоне Муисне провинции Эсмеральдас на северо-западе страны. Стоимость конфискованной партии наркотиков на рынке США оценивается примерно в 48 миллионов долларов.
Об этом сообщает эквадорская полиция в соцсети X.
Полиция Эквадора провела операцию в (деревне – прим. ред.) Сан-Грегорио, Муисне, которая позволила конфисковать 1611 пакетов хлоргидрата кокаина примерным весом в 1,6 тонныговорится в публикации
Глава МВД Эквадора Джон Реймберг опубликовал фотографии изъятой партии наркотиков. На снимках видно, что на пакетах с кокаином есть логотип телеканала CNN.
Правоохранительные органы отметили, что операция была проведена после нескольких месяцев расследования. Сотрудники полиции также обнаружили моторную лодку и около 757 литров топлива, предположительно, предназначавшиеся для морской транспортировки запрещенных веществ.
Примерная стоимость конфискованного кокаина составляет 1,8 миллиона долларов на внутреннем рынке и 48 миллионов долларов на рынке США, указали полицейские.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о рекордном сокращении в Западном полушарии числа судов наркоторговцев, которое произошло на фоне американской операции "Южное Копье". По словам военного министра, в районе Галапагосских островов (около 970 км от побережья Эквадора) перевозки наркотиков снизились на 50%.