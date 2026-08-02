В Мексике задержали главу наркокартеля, за сведения о котором США обещали $5 млн

В Мексике поймали наркобарона. США обещали за него $5 миллионов В Мексике задержали главу наркокартеля, за сведения о котором США обещали $5 млн

Москва2 авг Вести.В Мексики сотрудники правоохранительных органов задержали главаря картеля Лос-Рейес, за информацию о котором Соединенные Штаты обещали вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов. Об этом заявил министр безопасности республики Омар Гарсия Арфуш на своей странице в социальной сети X.

По его информации, для задержания главы картеля сухопутные войска Мексики провели специальную операцию.

Сотрудники министерства безопасности задержали Альфонсо "Н", которого называют лидером картеля Лос-Рейес написал Арфуш

Он добавил, что после задержания мужчины участники группировки заблокировали дороги, а также подожгли автомобили, чтобы помешать перевозке задержанного.

По данным газеты Milenio, Альфонсо причастен к наркотрафику, угону машин и вымогательствам. Отмечается, что его картель является частью мексиканской группировки "Картелес унидос".

Вместе с тем мексиканская газета Jornada назвала полное имя задержанного - Альфонсо Фернандес Магальон, известный по прозвищу "Пончо".