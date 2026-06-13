Трамп сообщил о ликвидации лидера одной из крупнейших ОПГ Латинской Америки Трамп: США ликвидировали главаря венесуэльской группировки "Трен-де-Арагуа"

Москва13 июн Вести.Американские военные в координации с Венесуэлой нанесли удар по лидеру местной преступной группировки "Трен-де-Арагуа" Ниньо Герреро и ликвидировали его.

Об этом он написал в соцсети Truth Social​​​.

По моему указанию Южное командование США нанесло быстрый и смертоносный кинетический удар, чтобы уничтожить Ниньо Герреро говорится в публикации главы Белого дома

Трамп уточнил, что атака была осуществлена в координации с венесуэльской стороной.

Ниньо Герреро является прозвищем Гектора Растенфорда Герреро Флореса, возглавлявшего "Трен-де-Арагуа" (исп. – "Поезд Арагуа"), – одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Латинской Америки. Группировка насчитывает свыше 5000 членов и действует в Венесуэле, США и ряде стран региона. В 2023 году венесуэльские силовики взяли штурмом тюрьму Токорон – де-факто штаб-квартиру банды – однако Герреро с несколькими сотнями сторонников бежал.

В мае новые власти Венесуэлы депортировали в США одного из соратников лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, колумбийца Алекса Сааба.