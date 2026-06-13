Москва13 июнВести.Американские военные в координации с Венесуэлой нанесли удар по лидеру местной преступной группировки "Трен-де-Арагуа" Ниньо Герреро и ликвидировали его.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По моему указанию Южное командование США нанесло быстрый и смертоносный кинетический удар, чтобы уничтожить Ниньо Геррероговорится в публикации главы Белого дома
Трамп уточнил, что атака была осуществлена в координации с венесуэльской стороной.
Ниньо Герреро является прозвищем Гектора Растенфорда Герреро Флореса, возглавлявшего "Трен-де-Арагуа" (исп. – "Поезд Арагуа"), – одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Латинской Америки. Группировка насчитывает свыше 5000 членов и действует в Венесуэле, США и ряде стран региона. В 2023 году венесуэльские силовики взяли штурмом тюрьму Токорон – де-факто штаб-квартиру банды – однако Герреро с несколькими сотнями сторонников бежал.
В мае новые власти Венесуэлы депортировали в США одного из соратников лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, колумбийца Алекса Сааба.