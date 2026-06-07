Daily Star: у мексиканского парламента нашли машину с обезглавленными телами

AFP: машину с обезглавленными телами оставили у здания мексиканского парламента Daily Star: у мексиканского парламента нашли машину с обезглавленными телами

Москва7 июн Вести.Тела четырех обезглавленных людей нашла полиция в автомобиле, брошенном в городе Чильпансинго позади здания парламента мексиканского штата Герреро, сообщает газета Daily Star. Тела в салоне машины были прикрыты черными пластиковыми пакетами, добавляет Agency France-Presse (AFP).

Журналисты информагентства считают это неслучайным. Они назвали произошедшее демонстрацией безнаказанности и силы наркокартелей, бросившим вызов власти южного мексиканского штата, известного курортным городом Акапулько.

В этом прибрежном штате развернулось масштабное противостояние между двумя мощными группировками противостояние — наркокартелем "Ла Сьерра" и картелем "Лос-Ардильос" поясняет издание Daily Star

Расследование с брошенным у парламента автомобилем продолжается. Представители полиция не спешат комментировать произошедшее, хотя местные жители напрямую связывают происшествие с криминальными разборками.

Война за передел сфер влияния между двумя преступными группировками ведется крайне жестоко. Зачастую ее жертвами становятся ни в чем не виновные жители.

За две недели до обнаружения машины у парламента атаке военных дронов подверглись жители сразу нескольких мексиканских населенных пунктов. Беспилотники (БПЛА) для сброса взрывчатки и ведения огня по гражданским лицам применили боевики картеля "Лос-Ардильос".

Ликвидация в ходе полицейской операции лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо в феврале этого года привела к массовым беспорядкам сразу в нескольких регионах Мексики.