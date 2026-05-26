В Боливии пойман один из лидеров крупнейшего бразильского наркокартеля

Пойман крупный бразильский наркобарон Палермо В Боливии пойман один из лидеров крупнейшего бразильского наркокартеля

Москва26 мая Вести.В Боливии поймали Герсона Палермо, одного из лидеров крупнейшего наркокартеля Бразилии под названием "Первая столичная команда". Об этом сообщает новостной портал G1.

Ожидается, что Палермо депортируют на родину.

Ранее наркобарон был приговорен почти к 126 годам тюрьмы. Он сбежал из-под домашнего ареста в апреле 2020 года. Возможность покинуть тюрьму ему дал бразильский судья, в отношении которого сейчас ведется дело о коррупции.

Уже через пять часов после перевода под домашний арест Палермо сломал электронный браслет и скрылся. С тех пор он находился в бегах.

В феврале в Мексике был убит главарь картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Немесио Осегеро Сервантес по прозвищу Эль Менчо.