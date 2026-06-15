Москва15 июнВести.В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в попытках сбыта наркотиков: в арендованной им квартире найдено свыше 22 кг запрещенных веществ. Об этом в мессенджере МАХ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В гаражном боксе, которым пользовался злоумышленник, полицейские изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков c такими же веществами общим весом 22 килограммаговорится в сообщении
Также по словам официального представителя МВД РФ, сотрудники полиции выяснили, что мужчина задействовал два автомобиля, оборудованных специальными тайниками, куда он прятал наркотики.
Задержанный арестован, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).