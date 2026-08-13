В Эквадоре изъяли партию наркотиков с изображением футболиста Холанда

Эквадорские наркоторговцы использовали внешность Холанда для маркировки кокаина В Эквадоре изъяли партию наркотиков с изображением футболиста Холанда

Москва13 авг Вести.В Эквадоре полицейские конфисковали партию наркотиков, которые были упакованы в пакеты с изображением нападающего английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда. Об этом сообщает CNN.

Американский телеканал передает, что в Эквадоре было перехвачено 369 килограммов кокаина. Эта партия была помечена внешностью Холанда. Также сообщается о другом грузе наркотиков, где преступники использовали внешность капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

Уточняется, что наркоторговцы маркируют партии образами знаменитостей, чтобы обозначить принадлежность груза к той или иной группировке.

Пользуются преступники также названиями популярных медиа-брендов. Ранее в Эквадоре изъяли партию наркотиков, где на пакетах была маркировка в виде логотипа американского телеканала CNN.