На островах Фиджи обнаружили более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla

На островах Фиджи нашли десятки брикетов кокаина с маркировкой Tesla На островах Фиджи обнаружили более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla

Москва22 июн Вести.Жители островов Комо и Муниа на Фиджи обнаружили на побережье десятки брикетов с кокаином, маркированных логотипом Tesla. Об этом сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

По данным телеканала, на острове Комо были найдены 27 килограммовых свертков, еще 35 аналогичных упаковок обнаружили на соседнем острове Муниа. Общий вес изъятой партии превышает 60 килограммов.

Как рассказал один из местных жителей Севулони Тагимоце, он сначала не понял, что именно находится внутри найденного на пляже пакета. Сверток лежал у линии прилива и внешне не вызывал подозрений.

Телеканал отметил, что часть упаковок была прикреплена к плавучим устройствам и воздушным шарам. Подобный способ нередко используется наркоторговцами для перегрузки наркотиков между судами в открытом море.

Полиция Фиджи направила изъятые брикеты на экспертизу в столицу страны Суву. Правоохранители также организовали изъятие остальных найденных упаковок и призвали жителей не вскрывать подозрительные пакеты, а сообщать о них властям.

По предварительной версии следствия, обнаруженная партия может быть связана с международными маршрутами наркотрафика через Тихоокеанский регион в направлении Австралии. Стоимость найденного кокаина, в зависимости от его чистоты, может превышать 15 миллионов долларов.