Москва10 сенВести.В Карибском бассейне был уничтожен скоростной катер, который по данным американской разведки перевозил наркотики. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).
Удар по судну был нанесен 9 сентября. Уничтожение катера засняли на видео, которое структура Пентагона опубликовала на своей странице в соцсети X. По данным военных, в результате операции погибли три человека.
Объединенная оперативная группа Западного полушария провела летальный кинетический удар по скоростному судну, действовавшему вдоль установленных маршрутов наркотрафикаговорится в сообщении SOUTHCOM
Ранее сообщалось, что американские военные в Тихом океане потопили плавучий заправочный комплекс. Разведка США утверждает, что им пользовались эквадорские торговцы наркотиками.