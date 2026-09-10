США нанесли удар по катеру в Карибском бассейне, три человека погибли

США нанесли удар по катеру наркоторговцев в Карибском бассейне США нанесли удар по катеру в Карибском бассейне, три человека погибли

Москва10 сен Вести.В Карибском бассейне был уничтожен скоростной катер, который по данным американской разведки перевозил наркотики. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

Удар по судну был нанесен 9 сентября. Уничтожение катера засняли на видео, которое структура Пентагона опубликовала на своей странице в соцсети X. По данным военных, в результате операции погибли три человека.

Объединенная оперативная группа Западного полушария провела летальный кинетический удар по скоростному судну, действовавшему вдоль установленных маршрутов наркотрафика говорится в сообщении SOUTHCOM

Ранее сообщалось, что американские военные в Тихом океане потопили плавучий заправочный комплекс. Разведка США утверждает, что им пользовались эквадорские торговцы наркотиками.