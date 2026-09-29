В Карибском море перевернулось судно с 60 людьми на борту, погибли 2 человека

В Карибском море опрокинулось судно с 60 людьми В Карибском море перевернулось судно с 60 людьми на борту, погибли 2 человека

Москва29 сен Вести.Спасательная операция проводится в Карибском море после сообщения о перевернувшемся самодельном судне, на борту которого находились примерно 60 человек, сообщили в Юго-восточном округе Береговой охраны США. В результате происшествия погибли, по меньшей мере, два человека.

Береговая охрана США, подразделение воздушных и морских операций Таможенно пограничной службы США и полиции Пуэрто-Рико реагируют на массовый спасательный инцидент примерно в десяти милях от острова Мона, Пуэрто-Рико, после получения сообщения о перевернувшемся судне с большим количеством людей в воде говорится в сообщении спасателей в соцсети Х

Согласно данным представителей Береговой охраны США, удалось спасти не менее 40 человек.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет высоко оценил итоги проводимой военными операции против предполагаемых сетей наркоторговли в Западном полушарии, в ходе которой ВС США наносили удары по судам в Карибском море, которые, по данным разведки, могли использовать для контрабанды наркотиков.