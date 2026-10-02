США перебросили сотни военных на границу с Мексикой из-за наркокартелей Сотни американских военных направили на границу с Мексикой из-за наркокартелей

Москва2 окт Вести.Сотни американских военнослужащих направили в долину Рио-Гранде на границе с Мексикой. Переброска осуществляется в рамках новой операции и связана с сообщениями о насилии со стороны картелей, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Северное командование (NORTHCOM).

Журналу Newsweek подтвердили проведение новой военной операции, в рамках которой сотни военнослужащих были направлены в долину Рио-Гранде на фоне продолжающихся сообщений о насилии со стороны картелей на американо-мексиканской границе пишет издание

Северное командование подтвердило журналу, что переброска войск осуществляется в рамках операции "Единый ответ", которая является частью масштабной миссии "Ревностный авангард". Ее цель состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки нарастить группировку в Южном Техасе, расширить патрулирование и мониторинг, а также повысить безопасность ключевых участков границы вместе с профильными ведомствами США.

Одновременно, по данным телеканала NewsNation, Пентагон решил направить порядка 500 военных на границу с Мексикой из-за инцидента, произошедшего в минувшую субботу возле города Гарсено. Там сотрудники Береговой охраны США подверглись обстрелу со стороны границы.