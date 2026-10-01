CENTCOM: США перенаправили 125 судов для обеспечения блокады Ирана США переправили 125 судов в рамках блокады иранских морских портов

Москва1 окт Вести.США перенаправили 125 судов на Ближнем Востоке в целях обеспечения блокады морских портов Ирана, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

К 30 сентября с целью обеспечения строгого соблюдения [блокады] силы Центрального командования перенаправили 125 торговых судов отмечает CENTCOM в соцсети X

США и Иран подписали 18 июня меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако в июле США нанесли удары по Ирану.

США утверждали, что это сделано в ответ на действия Ирана против судов, которые пересекали Ормузский пролив.