Москва1 октВести.США перенаправили 125 судов на Ближнем Востоке в целях обеспечения блокады морских портов Ирана, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
К 30 сентября с целью обеспечения строгого соблюдения [блокады] силы Центрального командования перенаправили 125 торговых судовотмечает CENTCOM в соцсети X
США и Иран подписали 18 июня меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако в июле США нанесли удары по Ирану.
США утверждали, что это сделано в ответ на действия Ирана против судов, которые пересекали Ормузский пролив.