Москва14 октВести.Удары американских военных по судам наркоторговцев не способствуют сокращению глобального трафика кокаина, напротив, он стал более обширным, чем до начала кампании ВС США.
К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal. В публикации отмечается, что за последний год американские военные уничтожили десятки судов наркоторговцев и лишили преступные группы кокаина на 1,5 миллиарда долларов. Однако результаты не соответствуют затраченным усилиям – лишь незначительная часть кокаина не достигает американских городов. Поступающие в США, Европу, Австралию объемы наркотика огромны. При этом он стал дешевле и чище.
Авторы статьи указали, что с началом ударов наркоторговцы изменили маршруты поставок. Их суда перемещаются по рекам Амазонской низменности и вдоль побережья Колумбии.
Кампания бомбардировок... не смогла остановить глобальный поток дешевого кокаина… Сформировавшаяся в результате сеть незаконного трафика стала более рассредоточенной и обширной, чем до начала ракетных ударов с беспилотников и самолетовговорится в публикации
Ранее сообщалось, что военные США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. В результате были убиты четыре человека.