Кампания ВС США против наркоторговцев привела к обратному эффекту WSJ: удары США по судам наркоторговцев не сокращают мировой трафик кокаина

Москва14 окт Вести.Удары американских военных по судам наркоторговцев не способствуют сокращению глобального трафика кокаина, напротив, он стал более обширным, чем до начала кампании ВС США.

К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal. В публикации отмечается, что за последний год американские военные уничтожили десятки судов наркоторговцев и лишили преступные группы кокаина на 1,5 миллиарда долларов. Однако результаты не соответствуют затраченным усилиям – лишь незначительная часть кокаина не достигает американских городов. Поступающие в США, Европу, Австралию объемы наркотика огромны. При этом он стал дешевле и чище.

Авторы статьи указали, что с началом ударов наркоторговцы изменили маршруты поставок. Их суда перемещаются по рекам Амазонской низменности и вдоль побережья Колумбии.

Кампания бомбардировок... не смогла остановить глобальный поток дешевого кокаина… Сформировавшаяся в результате сеть незаконного трафика стала более рассредоточенной и обширной, чем до начала ракетных ударов с беспилотников и самолетов говорится в публикации

Ранее сообщалось, что военные США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. В результате были убиты четыре человека.