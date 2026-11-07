Россияне Хазов и Жикарев задержаны в Колумбии по запросу из США

Двух россиян задержали по запросу из США в Колумбии Россияне Хазов и Жикарев задержаны в Колумбии по запросу из США

Москва7 ноя Вести.Двое российских граждан Олег Хазов и Виталий Жикарев задержаны в Колумбии по запросу из США. Они подозреваются в нелегальных поставках наркотиков. Колумбийская полиция провела задержание утром 6 ноября при поддержке колумбийских ВМС и Управления по борьбе с наркотиками США, сообщает Telegram-канал Mash.

Один из россиян подозревается в отправке наркотиков в США и Европу, а другой в подготовке парусных судов с контрабандой к рейсам. Он же набирал экипажи для этих судов.

Граждане России Олег Хазов и Виталий Жикарев, задержанные во исполнение запроса об экстрадиции, направленного судом Восточного округа Луизианы (США) по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотрафиком, переданы в распоряжение прокуратуры сообщила колумбийская полиция в соцсети X

По данным следствия, наркокартель, в который, возможно, входили россияне, состоял из колумбийцев и европейцев. Преступники базировались на атлантическом побережье Колумбии в районе залива Ураба. Эта группировка может быть причастна к перевозке 77 килограммов кокаина, изъятого в мае 2025 года в Луизианне.

Хазов был задержан на причале в Картахене, а Жикарев - в районе Эль-Побладо города Медельин.

Богота уведомит США о задержании подозреваемых в наркоторговле россиян по дипломатическим каналам для начала официальной процедуры экстрадиции. После этого американская сторона должна будет официально подтвердить запрос на их экстрадицию в Соединенные Штаты.

Удары американских военных по судам наркоторговцев не способствуют сокращению глобального трафика кокаина, напротив, он стал более обширным, чем до начала кампании ВС США. К такому выводу ранее пришла газета The Wall Street Journal. По данным издания, за последний год американские военные уничтожили десятки судов наркоторговцев и лишили преступные группы кокаина на 1,5 миллиарда долларов. Наркокартели, по мнению американских журналистов, после начала кампании лишь изменили маршруты и средства доставки наркотиков в США, Европу и Австралию.