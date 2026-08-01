Картели продолжают поставлять наркотики в США по маршруту Пабло Эскобара ТАСС: картели продолжают поставлять наркотики в США по маршруту Эскобара

Москва1 авг Вести.Наркотики продолжают доставляться на территорию США морским транспортом по маршруту, разработанному Пабло Эскобаром, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что операция США по борьбе с латиноамериканскими картелями в районе Карибского бассейна не оправдала ожиданий.

Даже в мейнстримных американских медиа начинает появляться информация, ставящая под сомнение успехи операции "Южное копье", которая якобы почти уничтожила морской наркотрафик в Западном полушарии. Грузы теперь вполне системно следуют морским транспортом напрямую в порты Флориды по старому, проверенному еще Эскобаром маршруту, обеспечивая львиную долю переформатирующегося трафика сказал он

Ранее сотрудники колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера.