Москва4 июл Вести.Главные кураторы латиноамериканских наркокартелей в Харьковской области – спецслужбы Великобритании. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.

Он также добавил, что киевскому режиму требуются колоссальные объемы живой силы и денег, чтобы удержать власть в стране. Однако у Европы нет таких ресурсов, поэтому руководство Украины не брезгует даже нелегальными доходами, которые очищают, проводя через офшоры и агропромышленные предприятия.

Не стоит забывать о главном покровителе Зеленского – Великобритании. Именно Великобритания является одним из главных координаторов и кураторов латиноамериканских картелей, и с ними активно работает MI-6, по аналогии с тем, как в Афганистане MI-6 поддерживали Ахмеда Вали Карзая, который был связан с производством опиума. Великобритания при этом остается главным спонсором Украины и одним из тех, кто получает основные геополитические и экономические преимущества от затяжного конфликта пояснил Лисняк

29 июня Служба внешней разведки РФ сообщила, что Украина развивает сотрудничество с ведущими мексиканскими наркокартелями. В частности, украинские силовики помогают организовывать транзит запрещенных веществ из Латинской Америки в Европу. В качестве перевалочных пунктов используют порты в Одесской области.

В российской разведке пояснили, что таким образом глава киевского режима Владимир Зеленский пытается получить дополнительные доходы.