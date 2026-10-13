Фингвардия Италии сообщила о перехвате в Атлантике катера с кокаином на €750 млн

Итальянские силовики перехватили в Атлантике катер с кокаином на €750 млн Фингвардия Италии сообщила о перехвате в Атлантике катера с кокаином на €750 млн

Москва13 окт Вести.Итальянские правоохранительные органы перехватили в Атлантическом океане скоростной катер с 3,7 тонны кокаина на борту общей стоимостью около €750 млн и задержали двух человек, сообщает Финансовая гвардия Италии.

По ее данным, катер остановили у побережья Пиренейского полуострова. На борту находились три человека: двое граждан Испании и уроженец Гибралтара. Во время высокоскоростного преследования катер столкнулся с задействованными в операции судами, в результате один из находившихся на борту испанцев получил тяжелые травмы и, несмотря на экстренную эвакуацию на берег, скончался. Двух других подозреваемых задержали.

Согласно информации ведомства, после доставки к месту назначения и последующего разбавления для розничной продажи изъятая партия наркотиков могла бы принести в общей сложности порядка €750 млн (около 70 млрд рублей).

Операцию координировала Национальная прокуратура Италии по борьбе с мафией и терроризмом при поддержке европейского агентства Eurojust, в расследовании также участвовали правоохранительные органы Португалии.

Ранее полиция Эквадора обнаружила 1,6 тонны кокаина в пакетах с логотипом американского телеканала CNN, стоимость конфискованной партии на рынке США оценили примерно в $48 млн.