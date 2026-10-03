Армия США направила военных на границу с Мексикой в рамках плановых действий ВМС Мексики: размещение военных США на южной границе является плановой операцией

Москва3 окт Вести.Северное командование ВС США (USNORTHCOM) разместило около 500 военнослужащих на границе с Мексикой в рамках плановых действий двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Министерства военно-морского флота (ВМС) латиноамериканской страны.

По заявлению Joint Task Force-Southern Border (Объединенная оперативная группа "Южная граница", специальное межвидовое военное формирование Вооруженных сил США) данные действия являются плановыми мероприятиями по подготовке к сезонному увеличению нелегальной активности на границе.

Задачи военных заключаются в усилении безопасности на ключевых участках, расширении масштабов патрулирования, ведении мониторинга с помощью систем борьбы с дронами картелей, а также в технической и оперативной поддержке сотрудников Министерства внутренней безопасности (DHS) и Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP).

При этом плановое двустороннее военное сотрудничество государств продолжается: в Луизиане на базе Форт-Джонсон (бывший Форт-Полк) проходят совместные тренировки, в которых задействованы более 500 мексиканских военнослужащих и бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В Мехико подчеркнули, что двусторонние отношения строятся на основе уважения суверенитета и взаимного доверия. ВМС Мексики продолжат патрулирование своей части северной границы, а обмен информацией между ведомствами и USNORTHCOM будет осуществляться по установленным институциональным каналам.

В сентябре 2026 года патруль Береговой охраны США попал под обстрел с мексиканского берега реки Рио-Гранде в районе техасского города Гарсено, предположительно со стороны членов наркокартелей (в ходе перестрелки никто не пострадал). Командование США назвало этот инцидент ярким примером обострения обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США пресекла тайную поставку нефтепродуктов на Кубу.