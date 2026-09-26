Телеканал CBS сообщил о подготовке в Пентагоне военной операции против Кубы CBS News: армия США готовит против Кубы военную операцию

Москва26 сен Вести.Пентагон продолжает проработку военной операции против Кубы, сообщил телеканал CBS News. Так аналитики оценили попавшие к журналистам внутренние документы штаба Резерва сухопутных сил США, в которых оценивается возможность выделения ряда подразделений в распоряжение Южного командования.

Планируется переподчинить Южному командованию инженерный батальон, батальон боевой поддержки, подразделения тылового обеспечения, бригаде военной полиции, а также медицинскую бригаду с хирургическим и реанимационным отрядами. В материалах названо время, когда понадобится такое переподчинение. Это 90-120 дней. При этом телеканал подчеркнул, что воздержался от публикации всей информации, опасаясь, что это может поставить под угрозу жизни американских военных.

Хотя в сообщении нет отсылок к Кубе, запрос на долгосрочное военное планирование направлен против Кубы поясняет канал со ссылкой свои источники

В этому году американские военные уже провели ряд разведывательных операций у Кубы, приводились в состояние повышенной боеготовности ряд подразделений ВВС США.

Вашингтон в последние месяцы значительно усилил политическое и экономическое давление на Кубу. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США, а также пригрозил ввести санкции против тех стран, которые поставляют на Кубу нефть, а также ввел санкции против ряда кубинцев.

Трамп также публиковал карту, на которой Куба, как и ряд других стран, были окрашены в цвета американского флага.