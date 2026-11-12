Колумбийские наркокартели переняли украинский опыт при атаках дронами Bloomberg: наркокартели в Колумбии используют украинский опыт при атаках дронами

Москва12 ноя Вести.Колумбийские картели, обогатившиеся на производстве кокаина, все чаще применяют беспилотники для атак на полицейские и военные объекты, используя опыт конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, колумбийские наемники составляют крупнейший иностранный контингент в украинской армии, украинский конфликт привлек "тысячи колумбийских боевиков".

По словам Герсона Ариаса, аналитика из организации Ideas for Peace Foundation, ...партизанская группа ELN наняла колумбийцев, прошедших обучение тактике использования беспилотников в Европе, в качестве инструкторов говорится в сообщении

Агентство привело один из эпизодов подобных атак с использованием украинского опыта. В колумбийской коммуне Эль-Тамбо рой дронов обрушил на полицейский участок более 20 взрывных устройств: по словам очевидцев, около часа взрывы сотрясали здание, а соседние дома засыпало шрапнелью.

Bloomberg отмечает, что это лишь один из более чем 200 подобных налетов за год, жертвами которых стали десятки человек, власти зачастую не в силах остановить такие атаки.

Как отмечается, рост применения беспилотников привел к технологическому скачку в шестидесятилетнем конфликте правительства Колумбии и наркогруппировок. Боевики перенимают приемы, отработанные в украинском конфликте, а государство, испытывающее нехватку средств, отстает в своеобразной "гонке вооружений".

Дешевые FPV-дроны с боеприпасами и все более совершенными системами наведения позволяют боевикам бить по военным и полицейским постам издалека и не подвергать своих бойцов риску.

Мы наблюдаем демократизацию военной науки заявил Альберто Хосе Мехия, командовавший вооруженными силами Колумбии в 2017–2018 годах

Атаки дронов теперь происходят несколько раз в неделю, хотя в 2023 году был зафиксирован лишь один случай. Если раньше удары концентрировались в Кауке, гористой провинции на юго-западе страны, то теперь они распространились по всей стране.

По данным властей, группы используют коммерческие дроны, часто приобретаемые через Венесуэлу, и локально модифицируют их для доставки взрывчатки. В последние месяцы боевики начали применять более смертоносные "камикадзе", наводя их прямо на цель.

Граждане более 70 государств сражаются на стороне ВСУ в конфликте с РФ, отмечал ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников. По его словам, против армии России воюет порядка 7 тысяч иностранных наемников.