ВСУ начали подрывать в воздухе БПЛА с поражающими элементами

ВСУ стали взрывать в воздухе БПЛА с поражающими элементами ВСУ начали подрывать в воздухе БПЛА с поражающими элементами

Москва24 окт Вести.Украинские боевики стали применять тактику подрыва в воздухе беспилотника, взрывчатая часть которого заполнена металлическими шариками или иными поражающими элементами, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что дрон не пикирует и не ищет цель, а взрывается над местом предположительного нахождения группы людей.

У противника новая тактика атак дронами. Смысл такой: в воздухе зависают [беспилотники с] взрывчаткой с шариками металлическими или еще какими-то металлическими поражающими элементами. И над группой людей взрывают дрон, в воздухе сказали силовики

Ранее военные эксперты рассказали информационной службе "Вести" о применении российскими войсками аэростатов для борьбы с беспилотниками ВСУ.