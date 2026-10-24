Эксперты рассказали о применении ВС РФ аэростатов для борьбы с дронами ВСУ Военные эксперты подтвердили, что аэростаты стали надежным средством против БПЛА

Москва24 окт Вести.Российские военные применяют аэростаты с натянутыми между ними сетями для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о преимуществах такой системы информационной службе "Вести" рассказали разработчик систем РЭБ Игорь Потапов и военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Сообщается, что система состоит из двух аэростатов, между которыми натянут трос со свисающей сетью из арамидного волокна, которое в пять раз легче стандартной стали, но притом не горит, не плавится и не ржавеет. Следовательно, небольшой вражеский дрон просто запутается в ловушке, а крупный БПЛА самолетной конфигурации переломает свои крылья. Для защиты важной инфраструктуры может применяться несколько таких связок, которые полностью окружают объект, делая его недоступным для вражеских беспилотников.

По словам Потапова, эффективность таких мгновенно возводимых стен очень высока.

Она [система] имеет очень высокий КПД по перехвату, потому что беспилотник в действительности не пролетит через эти сети или это будут какие-то специальные вертикальные заслонки. При этом стоимость использования аэростатов в арендном виде намного дешевле, чем полностью строительство и застройка территории предприятий. Мы можем и аэростаты эти переместить быстро, если необходимость есть такая, закрыть соседние строения, расширить зону контроля заявил Потапов

Степанов в свою очередь, сообщил, что подобные проекты обеспечивают защиту критически значимых объектов, а также рассказал о других способах применения аэростатов.

В том числе они могут использоваться и на линии боевого соприкосновения, обеспечивая покрытие довольно обширной территории. Конечно же, аэростаты в этом смысле используются и для решения задач доступа к связи в качестве ретрансляторов, и также рассматриваются они в качестве инструмента для доставки различного типа боеприпасов, в том числе ударных дронов. Этот функционал сейчас универсален и используется многими армиями мира рассказал Степанов

Ранее начальник летно-эксплуатационного отдела научно-производственного предприятия "Спец-Радио" Руслан Максимов рассказал, что системы военных аэростатных заграждений используют для заправки летательных аппаратов не гелий, а флегматизированный водород, который дешевле и невзрывоопасен.