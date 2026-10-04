В РГО рассказали, как можно защитить инфраструктуру от атак БПЛА аэростатами

В РГО объяснили, как аэростаты могут защитить инфраструктуру от атак БПЛА В РГО рассказали, как можно защитить инфраструктуру от атак БПЛА аэростатами

Москва4 окт Вести.Специалисты тестируют способ защиты инфраструктуры предприятий от атак беспилотников с помощью аэростатов, натянутых между ними тросов и специальных кевларовых шнуров, рассказал ИС "Вести" руководитель московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества (РГО) Сергей Бендин.

В России разрабатывают и тестируют аэростатные защитные заграждения с сетями для прикрытия от атак БПЛА предприятий, в частности, нефтеперерабатывающих заводов. Научно-производственное предприятие "Спец-радио" продемонстрировало полностью готовую систему в деле.

Бендин напомнил, что похожая технология применялась еще в годы Первой мировой войны.

Два аэростата, между ними натянут трос, а снизу от него свисают специальные кевларовые шнуры, которые, собственно говоря, и составляют защиту. Во время Первой мировой войны такая защита называлась "фартуками". Позднее стали использоваться и сети. Это система ловушек. Она предназначена для тыловой защиты особенно важных инфраструктурных объектов объяснил Бендин

Для борьбы с украинскими беспилотниками хватит вертикальных шнуров, висящих в метре друг от друга. Расстояние между тросами при необходимости можно увеличивать или уменьшать.

Ранее начальник летно-эксплуатационного отдела научно-производственного предприятия "Спец-радио" Руслан Максимов раскрыл, сколько аэростатов потребуется для обеспечения безопасности нефтеперерабатывающего завода в Капотне. По его словам, нужно не менее 10 летательных аппаратов.