Эксперт "Спец-Радио" Максимов: для защиты НПЗ Капотни нужно около 10 аэростатов

Стало известно, сколько нужно аэростатов для защиты НПЗ в Капотне Эксперт "Спец-Радио" Максимов: для защиты НПЗ Капотни нужно около 10 аэростатов

Москва4 окт Вести.Минимум 10 комплексов аэростатов потребуется для обеспечения защиты нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Капотне от дронов. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник летно-эксплуатационного отдела научно-производственного предприятия "Спец-радио" Руслан Максимов.

По его словам, аэростаты препятствуют пролету беспилотников; российские специалисты применяют аэростаты для создания купольной защиты объектов от атак БПЛА.

Чтобы обеспечить защиту такого большого объема площади, необходимо минимум 10 таких комплексов аэростатов, которые будут препятствовать пролету беспилотных средств рассказал Максимов

3 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается нарастить удары по российским НПЗ в ответ на атаки РФ по объектам на Украине. В Минобороны РФ позднее выпустили заявление о том, что услышали эти слова. В заявлении ведомства сказано, что Россия наносит массированные удары по целям на Украине "именно в ответ на действия главаря киевского режима". По сообщению Минобороны РФ, после слов Зеленского удары Вооруженных сил России будут усилены.

Кроме того, ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о проведении большой работы по усилению защиты НПЗ в стране. По данным Новака, ущерб от постоянных атак на заводы стал значительно ниже.