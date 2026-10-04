Минобороны заявило, что услышало слова Зеленского об ударах по российским НПЗ МО РФ заявило, что услышало слова Зеленского об ударах по российским НПЗ

Москва4 окт Вести.Министерство обороны России услышало заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он объявил о плане ответить на удары РФ по объектам на Украине, усилив атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам говорится в сообщении

В заявлении ведомства также сказано, что российская сторона наносит массированные удары по Киеву и другим регионам Украины "именно в ответ на действия главаря киевского режима".

В министерстве уточнили, что речь идет, в частности, о попытке киевского режима сорвать выборы депутатов в Госдуму, которые прошли в России с 18 по 20 сентября. В материале сказано, что тогда ВСУ ракетами и дронами наносили удары по избиручасткам, в результате чего погибли шесть мирных граждан.

Также Украина организовала массированную атаку на Москву при помощи 1600 беспилотников, сообщили в Минобороны. Ведомство заявило также о попытках ВСУ совершать атаки с помощью дронов ради срыва ВЭФ в Петербурге в июне, а также об ударе в ночь на 4 октября по жилым кварталам города Белгорода.