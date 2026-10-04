Москва4 октВести.Министерство обороны России услышало заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он объявил о плане ответить на удары РФ по объектам на Украине, усилив атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводамговорится в сообщении
В заявлении ведомства также сказано, что российская сторона наносит массированные удары по Киеву и другим регионам Украины "именно в ответ на действия главаря киевского режима".
В министерстве уточнили, что речь идет, в частности, о попытке киевского режима сорвать выборы депутатов в Госдуму, которые прошли в России с 18 по 20 сентября. В материале сказано, что тогда ВСУ ракетами и дронами наносили удары по избиручасткам, в результате чего погибли шесть мирных граждан.
Также Украина организовала массированную атаку на Москву при помощи 1600 беспилотников, сообщили в Минобороны. Ведомство заявило также о попытках ВСУ совершать атаки с помощью дронов ради срыва ВЭФ в Петербурге в июне, а также об ударе в ночь на 4 октября по жилым кварталам города Белгорода.