МО РФ сообщило о террористическом ударе ВСУ по жилым районам Белгорода МО РФ: ночью ВСУ нанесли террористический удар по жилым кварталам Белгорода

Москва4 окт Вести.В ночь на 4 октября ВСУ нанесли террористический удар по жилым кварталам Белгорода. В районе удара не было военных объектов, сообщает Минобороны России.

Минувшей ночью киевским режимом был нанесен заведомо террористический удар по жилым кварталам города Белгород, где нет никаких военных объектов говорится в сообщении оборонного ведомства

По информации министерства, в результате атаки погибли и пострадали мирные жители. Также повреждения получили многоквартирные дома, частные домовладения и автомобили.

Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в MAX, что за последние сутки в регионе в результате атак ВСУ погибли три человека, еще 12 получили ранения. По словам главы региона, за этот период Белгородская область подверглась 141 атаке со стороны противника.