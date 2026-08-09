Число погибших при ночной атаке ВСУ в Белгороде достигло шести человек

Число погибших при ночной атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до шести Число погибших при ночной атаке ВСУ в Белгороде достигло шести человек

Москва9 авг Вести.В Белгородской области при ударах со стороны противника погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.

При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем при ночной массированной атаке беспилотников в Белгороде, было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины.

Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, которые получили ранения при ночной атаке беспилотников в Белгороде. После оказания помощи лечение продолжат амбулаторно отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что мэр Белгорода сообщил, когда жители поврежденного дома могут попасть в квартиры после ночной атаки ВСУ.