Памфилова: при подготовке и проведении выборов в Думу погибли шесть членов УИК

Глава ЦИК заявила, что в выборной кампании-2026 погибли шесть сотрудников УИК Памфилова: при подготовке и проведении выборов в Думу погибли шесть членов УИК

Москва25 сен Вести.Во время подготовки и проведения парламентских выборов в России в 2026 году погибли шесть членов участковых избиркомов (УИК). Об этом на пресс-конференции по подведению итогов выборов в Думу заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК России предложила почтить минутой молчания погибших из-за атак ВСУ членов участковых избирательных комиссий.

Мы помним каждого из ушедших организаторов. Коллеги, я прошу вас, почтить их память минутой молчания сказала Памфилова

Среди погибших член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко, которая попала под удар украинского БПЛА по автобусу.

17 сентября ЦИК России сообщал о гибели гибели председателя УИК в Запорожской области Елены Астаниной. Ее дом был атакован дроном ВСУ.

В ЛНР погибла председатель УИК Наталья Синицына. Ее автомобиль преднамеренно атаковал украинский дрон. Из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли секретарь Елена Калтыкова и члены УИК Елена Фоменко и Сергей Смородинов.

Один член избирательной комиссии пострадал при массированной атаке украинских беспилотников в Подмосковье.

В Московской области от обломков БПЛА пострадал дом председателя УИК №1283 Санайкиной Натальи Сергеевны. Осколками ей повредило ноги пояснила глава ЦИК

В доме в момент атаки были четверо детей, ее внук, продолжила рассказ Памфилова. Она отметила силу духа главы УИК Санайкиной, которая продолжила работу после атаки БПЛА, и несмотря на перелом ноги выполняла свои обязанности дистанционно из больницы.

Голосование, как отмечала Памфилова, проходило в экстремальной ситуации, которая требовала обеспечения беспрецедентных мер безопасности.