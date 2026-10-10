Москва10 окт Вести.Разработчики системы военных аэростатных заграждений используют для заправки летательных аппаратов не гелий, а флегматизированный водород, который дешевле и не взрывоопасный. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник летно-эксплуатационного отдела научно-производственного предприятия "Спец-Радио" Руслан Максимов.

По его словам, флегматизированный водород, благодаря специальным химическим присадкам, перестал быть взрывоопасным. При этом кубометр гелия стоит несколько сотен рублей, а водорода – всего 40-50 рублей.

Преимущество этого водорода в том, что первое – это, конечно, цена его при заправке, и подъемная сила по расчетам даже будет выше, чем у гелия где-то на пять или семь процентов. Но для больших аппаратов это существенная роль в выигрыше подъемной силы. Главное преимущество этой смеси, флегматизированного водорода, что он не горюч и не взрывоопасен рассказал Максимов

Ранее сообщалось, что для защиты нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня города Москвы от украинских дронов потребуется минимум 10 аэростатов, между которыми будут натянуты тросы и специальные кевларовые шнуры.

3 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается нарастить удары по российским НПЗ в ответ на атаки РФ по объектам на Украине.

В Минобороны РФ позднее выпустили ответ, что услышали эти слова. В заявлении ведомства сказано, что Россия наносит массированные удары по целям на Украине "именно в ответ на действия главаря киевского режима". По сообщению Минобороны, после слов Зеленского удары Вооруженных сил России будут усилены.