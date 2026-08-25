Москва25 авг Вести.Очевидно, что ракетный комплекс "Орешник" применяется в особых случаях, и каждый раз его использование вызывает серьезную панику на Западе. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев предложил в беседе с Лентой.ru новую возможную цель для применения этого вооружения.

По словам парламентария, обсуждать возможное использование "Орешника" без ознакомления с планами Генштаба бессмысленно.

Я бы ударил по одному из европейских заводов, где производят дроны, летящие потом по нашим городам. Чтобы не просто пугать, а на деле показать, на что способна эта ракета – пусть даже и без ядерной боевой части заявил он

Журавлев уточнил, что наносить удар необходимо днем, чтобы "накрыть" и конвейер, и занимающихся производством специалистов, а не ночью, когда цеха стоят пустыми. Депутат убежден, что после этого Запад станет внимательнее по отношению к предупреждениям со стороны России.

Ранее Журавлев призвал нанести ответные удары по объектам по производству оружия в Европе после атаки ВСУ в Курской области, при которой дрон попал в дерево рядом с детским садом.