Миронов: пришло время атаковать заводы по производству дронов для ВСУ в Британии Миронов призвал атаковать "Орешником" производства дронов для ВСУ в Британии

Москва18 авг Вести.Пришло время ударить "Орешником" по британским заводам по производству дронов для ВСУ, заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы РФ, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Дураков надо учить, и я думаю, что пришло время атаковать заводы по производству дальних дронов в Великобритании. Ракету "Орешник" с боевой частью еще не испытывали в реальных условиях - сейчас самое время сказал он

По его словам, в то время как российское военно-политическое руководство "проявляет чудеса сдержанности, ответственности и хладнокровия", "на той стороне сидят идиоты", кто воспринимает эту сдержанность как слабость России.

Ранее стало известно, что киевский режим впервые использовал БПЛА британского производства для ударов вглубь территории России. Как писала газета Times, речь идет о беспилотниках Nyan, которые производятся компанией Callen-Lenz в английском графстве Уилтшир. Именно эти дроны применялись при ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.