Журавлев призвал наносить ответные удары по Европе после атаки на детский сад

Депутат Журавлев призвал атаковать объекты в Европе после удара по детскому саду Журавлев призвал наносить ответные удары по Европе после атаки на детский сад

Москва19 авг Вести.Если Россия не станет наносить удары по объектам по производству оружия в Европе, которыми пользуются Вооруженными силами Украины (ВСУ), детей будут убивать сотнями. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, которые приводит "Лента.ru", необходимо было применить "Орешник" по британскому производству дронов для Украины сразу после выяснения того, что Великобритания поставляет Киеву оружие для атак на Россию.

Нет европейского производства, значит, у ВСУ нет дронов — собственные украинские не более чем миф. И нет ударов по российской территории сказал Журавлев

Депутат подчеркнул, что страны Запада давно не прислушиваются к советам российского МИД, поэтому необходимо искоренить первопричину.

19 августа дрон ВСУ попал в дерево, расположенное рядом с детским садом в городе Обоянь в Курской области. В результате атаки никто не пострадал.