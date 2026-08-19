Хинштейн рассказал об эвакуации детсада в Обояни из-за атаки БПЛА Хинштейн: из-за атаки БПЛА в Обояни эвакуировали детский сад

Москва19 авг Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал об эвакуации воспитанников и персонала детского сада из-за атаки БПЛА в городе Обоянь.

По словам главы субъекта, дрон попал в дерево, расположенное рядом с дошкольным учреждением.

Из здания эвакуировали 12 детей и 13 человек персонала сказано в сообщении

К счастью, никто не пострадал, территория оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Всего за сутки до 9.00 19 августа ПВО уничтожила 127 вражеских дронов различного типа. 49 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза дроны атаковали регион с помощью взрывных устройств.

В результате атак повреждения получили объект энергетики в селе Высоконские дворы Медвенского района и кровля дома в деревне Рыжевка Рыльского района.