Москва16 авгВести.За минувшие сутки в небе Курской области было уничтожено 170 дронов. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Всего в период с 09:00 15 августа до 09:00 16 августа сбито 170 вражеских беспилотников различного типа. 32 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в сообщении
После атаки беспилотников есть повреждения в двух селах.
В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасад, остекление и крыша дома. В селе Вишнево Беловского района повреждены забор, пристройка дома и автомобиль.
Погибших и пострадавших нет.