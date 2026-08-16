За сутки в Курской области сбито 170 БПЛА В Курской области уничтожено 170 беспилотников

Москва16 авг Вести.За минувшие сутки в небе Курской области было уничтожено 170 дронов. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 15 августа до 09:00 16 августа сбито 170 вражеских беспилотников различного типа. 32 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

После атаки беспилотников есть повреждения в двух селах.

В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасад, остекление и крыша дома. В селе Вишнево Беловского района повреждены забор, пристройка дома и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет.