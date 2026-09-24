При атаках на Курскую область за сутки повреждены дома, здание магазина и авто

Хинштейн рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область за последние сутки При атаках на Курскую область за сутки повреждены дома, здание магазина и авто

Москва24 сен Вести.За сутки в результате атак со стороны Украины в Курской области повреждения получили жилые дома, здание магазина, автомобили и два трактора. Пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По уточненной информации, повреждены кровля, фасад, остекление дома, уничтожен гараж, фасад и внутренняя отделка магазина, 4 автомобиля, погрузчик и каток. В городе Рыльске поврежден гараж. В деревне Новоивановка Рыльского района повреждена крыша дома. В селе Ольховка Хомутовского района поврежден автомобиль, в поселке Колячек — трактор написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего за последние 24 часа в небе над регионом силами обороны уничтожен 61 вражеский БПЛА. Еще 23 раза боевики обстреляли территории отселенных районов с применением артиллерии, 4 раза враг противник сбрасывал взрывчатку с дронов.