Мирный житель пострадал в результате удара дрона ВСУ по частному дому в Курске

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по частному дому в Курске Мирный житель пострадал в результате удара дрона ВСУ по частному дому в Курске

Москва23 сен Вести.Мирный житель получил ранения в результате удара украинского дрона по частному дому в Курске. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Отмечается, что беспилотник ударил по дому в частном секторе города — повреждены дом, гараж, автомобиль и магазин. Также возникло небольшое возгорание.

[50-летний] Роман Леонидович в это время находился в машине … — у него акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого плеча написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшего доставляют в областную больницу, ему будет оказана необходимая медпомощь.