В Курске БПЛА атаковал многоквартирный дом, жертв нет

В Курске беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому В Курске БПЛА атаковал многоквартирный дом, жертв нет

Москва4 сен Вести.В Курске беспилотник Вооруженных сил Украины попал в торцевую стену многоквартирного дома, расположенного на окраине города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX,

Вражеский беспилотник атаковал город Курск. По предварительной информации, сегодня украинский БПЛА влетел в торцевую часть МКД на окраине города написал Александр Хинштейн

В результате удара никто не пострадал.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Кроме того, в селе Колячек Хомутовского района при атаке FPV-дрона пострадал 70-летний мужчина. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, от госпитализации он отказался. Поврежден автомобиль.