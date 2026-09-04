Москва4 сенВести.В Курске беспилотник Вооруженных сил Украины попал в торцевую стену многоквартирного дома, расположенного на окраине города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX,
Вражеский беспилотник атаковал город Курск. По предварительной информации, сегодня украинский БПЛА влетел в торцевую часть МКД на окраине городанаписал Александр Хинштейн
В результате удара никто не пострадал.
На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Кроме того, в селе Колячек Хомутовского района при атаке FPV-дрона пострадал 70-летний мужчина. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, от госпитализации он отказался. Поврежден автомобиль.