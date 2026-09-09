Житель села Мокрушино в Курской области ранен после атаки беспилотника ВСУ

В Курской области из-за удара украинского дрона ранен мирный житель Житель села Мокрушино в Курской области ранен после атаки беспилотника ВСУ

Москва9 сен Вести.Село Мокрушино Курской области оказалось под ударом украинского беспилотного летательного аппарата. Ранен один человек, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

Вражеский дрон ударил по селу Мокрушино Беловского района. Ранен местный житель написал он в своем канале в MAX

Пострадал 43-летний мужчина. У него зафиксированы множественные слепые ранения лица, рук и проникающее ранение грудной клетки и брюшной стенки.

Пострадавшему уже оказана первая медицинская помощь. Позже его госпитализируют в Курск, заключил Хинштейн.