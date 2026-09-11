Москва11 сенВести.Мирный житель Курской области получил ранения в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Враг нанес удар 10 сентября в деревне Слободка-Корочка.
Вражеский дрон нанес удар по машине … В транспортном средстве находился 37-летний мужчина. Сегодня (11 сентября. — Ред.) он самостоятельно обратился в … больницу. Врачи диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозганаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Мирного жителя госпитализировали — медики оказывают необходимую помощь.
Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.