Житель Курской области пострадал в результате атаки ВСУ на гражданское авто

Мирный житель Курской области ранен в результате атаки ВСУ на авто Житель Курской области пострадал в результате атаки ВСУ на гражданское авто

Москва11 сен Вести.Мирный житель Курской области получил ранения в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг нанес удар 10 сентября в деревне Слободка-Корочка.

Вражеский дрон нанес удар по машине … В транспортном средстве находился 37-летний мужчина. Сегодня (11 сентября. — Ред.) он самостоятельно обратился в … больницу. Врачи диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Мирного жителя госпитализировали — медики оказывают необходимую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.