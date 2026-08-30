Москва30 авг Вести.Двое мирный жителей Курской области получили ранения в результате атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг нанес удары утром 30 августа.

FPV-дрон совершил атаку в селе Белица … В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча, спины … На автомобильной дороге Белица-Коммунар ранен 59-летний мужчина. У него травмы головы