Двое мирных жителей ранены в курском приграничье после атак украинских БПЛА

Двое мирных жителей ранены в курском приграничье после атак БПЛА Двое мирных жителей ранены в курском приграничье после атак украинских БПЛА

Москва1 авг Вести.Двое мирных жителей ранены в курском приграничье после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Вишнево … пострадал 62-летний мужчина … У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытая рана головы … В Рыльске ранен мужчина 1958 г.р. Он получил слепое оскопляете ранение левой голени и акубаротравму написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.