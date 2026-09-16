Над Курской областью за сутки уничтожено 100 БПЛА

Сто беспилотников сбито за сутки над Курской областью Над Курской областью за сутки уничтожено 100 БПЛА

Москва16 сен Вести.В Курской области за прошедшие сутки было уничтожено 100 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

Кроме того, ВСУ 16 раз применяли артиллерию по отселенным районам и семь раз беспилотники противника атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября сбито 100 вражеских беспилотников различного типа говорится в публикации

Погибших и пострадавших нет, проинформировал Хинштейн, но есть повреждения на земле.

По словам губернатора, в результате атак в селе Успешное повреждены фасад и остекление дома, а также автомобиль, в селе Михайловка – кровля дома, в селе Нижний Мордок – крыша частного дома.