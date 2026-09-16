Москва16 сенВести.В Курской области за прошедшие сутки было уничтожено 100 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
Кроме того, ВСУ 16 раз применяли артиллерию по отселенным районам и семь раз беспилотники противника атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября сбито 100 вражеских беспилотников различного типаговорится в публикации
Погибших и пострадавших нет, проинформировал Хинштейн, но есть повреждения на земле.
По словам губернатора, в результате атак в селе Успешное повреждены фасад и остекление дома, а также автомобиль, в селе Михайловка – кровля дома, в селе Нижний Мордок – крыша частного дома.