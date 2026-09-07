Москва7 сенВести.За прошедшие сутки в Курской области обнаружены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата, также 90 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 6 сентября до 09.00 мск 7 сентября.
Сбито 133 вражеских беспилотника различного типа. 90 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате прилетов в Рыльском районе поврежден объект энергетики — нарушено электроснабжение в 45 домах (100 потребителей).
Под удар также попали Труфановка, Сосновый Бор и Бобрава. Там обломками повреждены дом и хозпострайка, огнем повреждены три частных дома.