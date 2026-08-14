ВС РФ за сутки в Курской области сбили 200 беспилотников ВСУ

За сутки в Курской области сбито 200 вражеских беспилотников ВС РФ за сутки в Курской области сбили 200 беспилотников ВСУ

Москва14 авг Вести.За прошедшие сутки в Курской области обнаружены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 92 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 13 августа до 09.00 мск 14 августа.

Cбито 200 вражеских беспилотников различного типа. 92 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Ударам со стороны врага подверглись населенные пункты Реутчанский, Рыльск, Селекционный и Октябрьский район. В результате пострадал один мирный житель, повреждены дом, 3 авто и комбайн. В Октябрьском районе был поврежден объект энергетики, поэтому без электроснабжения оставалась часть потребителей Октябрьского, Курчатовского районов и города Курчатова. В настоящее время подача восстановлена.