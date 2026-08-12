В Курской области сгорели два поля с пшеницей из-за атаки БПЛА

За сутки в Курской области сбито 104 вражеских беспилотника В Курской области сгорели два поля с пшеницей из-за атаки БПЛА

Москва12 авг Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, также 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Кроме того, сгорели пшеничные поля. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 11 августа до 09.00 мск 12 августа.

Сбито 104 вражеских беспилотника различного типа. 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеских атак в Рыльске поврежден объект энергетики и ЛЭП. В селе Макеево сгорел 51 га пшеницы. В селе Илек повреждена ЛЭП, уничтожено 50 га пшеницы. В селах Малое, Мокрушино, Ржава, а также деревне Кулига, хуторе Таборище и поселке Колячек повреждены автомобиль, дома и хозпостройка.