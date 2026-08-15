За сутки в Курской области уничтожено 184 украинских БПЛА ВС РФ за сутки в Курской области уничтожили 184 беспилотника ВСУ

Москва15 авг Вести.За прошедшие сутки в Курской области обнаружены и уничтожены 184 украинских беспилотных летательных аппарата, также 67 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 14 августа до 09.00 мск 15 августа.

Сбито 184 вражеских беспилотника различного типа. 67 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеских ударов в Рыльске повреждены кровля, остекление и входная дверь многоквартирного дома; в Большесолдатском районе — ЛЭП, в настоящее время электроснабжение уже восстановлено. В деревне Рыжевка в здании недействующей Крупецкой школы повреждены остекление и крыльцо. В деревнях 1-е Яньково и Казачья Каменка — остекление, забор и фасад двух частных домов.