ВС РФ за сутки в Курской области сбили 161 беспилотник ВСУ различного типа

За сутки в Курской области ликвидировали 161 украинский БПЛА ВС РФ за сутки в Курской области сбили 161 беспилотник ВСУ различного типа

Москва8 сен Вести.За прошедшие сутки в Курской области обнаружен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат, также 88 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 7 сентября до 09.00 мск 8 сентября.

Сбит 161 вражеский беспилотник различного типа. 88 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 17 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак в Беловском районе повреждена ЛЭП — нарушено электроснабжение в Слободе Белой, Песчаном, Гирьях). Восстановительные работы начнутся, когда позволит оперативная обстановка.

В селе Илек один дом поврежден, еще один сгорел. В селе Песчаное поврежден магазин. В Хомутовском районе повреждён объект энергетики, без нарушений электроснабжения.